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Ивлеева прицелилась навозом в Киркорова: «Я живу!»

Блогерша Ивлеева заявила, что собрала навоз для соцсетей Филиппа Киркорова
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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева посмеялась над Филиппом Киркоровым в выпуске своего авторского шоу «Чегеря» о сельской жизни. Эпизод опубликован в Telegram-канале «Звездач».

В ролике Ивлеева идет с нагруженной полностью садовой тачкой с навозом после уборки в коровнике, а затем произносит: «Фекалии загрузили, а теперь врываемся в социальные сети Филиппа Киркорова, чтобы раздать с лихвой».

Также Ивлеева в Telegram-канале поблагодарила поклонников за поддержку ее выпуска, признавшись, что ее растрогала их реакция. Она также назвала интимным моментом то, что ей удалось наладить связь с аудиторией «спустя два года глубокой жопы».

«Я живу! <…> И купаюсь в поддержке и любви, тех, кто ждал и верил не смотря ни на что! И что вначале казалось кринжом, становится трендом!» — подытожила она.

Ивлеева представила первый выпуск реалити-шоу о деревенской жизни «Чегеря» 4 августа. По сюжету шоу она вместе с мужем Филиппом Бегаком переезжает на ферму в Брянской области, где водит трактор, копает грядки, а в финале первого выпуска устраивает гендер-ревил-пати для коровы.

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