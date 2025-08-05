Россия и США экранизируют биографию звезды хоккея Александра Овечкина

Хоккеист сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» заключил контракт с Плюс Студией, предоставив компании возможность показать документальный сериал о себе, который уже снимается в США. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Проект об Овечкине, разрабатываемый на данный момент в Северной Америке, покажут как на территории России, так и Белоруссии.

«Также Плюс Студия, продюсерский центр Яндекса, приобрела права на создание оригинального проекта для Кинопоиска, основанного на биографии спортсмена. Это право может быть реализовано как в формате фильма, так и в формате сериала», — сказано в пресс-релизе.

Александр Овечкин начал карьеру в московском «Динамо» в 16 лет в 2001 году. В 2005 году он дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого играет до сих пор.

Накануне сообщалось, что форвард «Вашингтона» заработал самую большую сумму в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — $161,72 млн.

Также недавно Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

Ранее сообщалось, что продюсер Цекало вернулся в РФ из США ради съемок сериала.