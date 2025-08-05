Пенсионный фонд выиграл суд против Филиппа Киркорова из-за долга

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) отсудил у народного артиста России Филиппа Киркорова 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», утверждает Telegram-канал, не предоставило ПФР вовремя документы по страховым отчетам за 2021 и начало 2022 года. Затем — в 2025-м — государственное учреждение взыскало с компании Киркорова штраф в размере 1,5 тыс. рублей за нарушение и еще 8 тыс. рублей к этой сумме добавило в качестве судебной пошлины.

В конце апреля сообщалось, что Киркоров не пришел на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского. На заседании, которое состоялось в Калининском суде Петербурга, присутствовал представитель артиста.

Как сообщал Mash, певец не явился на суд, поскольку праздновал свой 58-й день рождения. Причиной разбирательства стало то, что Киркоров не принял работу Барановского из-за многочисленных нарушений.

24 мая СМИ писали, что фанаты Киркорова выигрывают суды против организаторов выступлений артиста, но не могут вернуть деньги за отмененные выступления.

Ранее сообщалось, что Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) оставил тайный дом в России за 70 млн рублей.