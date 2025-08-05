Макаревич оставил тайный дом в России за 70 млн рублей

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), который избавился в 2023 году от своего последнего ИП в РФ, сохранил элитную недвижимость в Подмосковье за 70 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В 2008 году, утверждает СМИ, музыкант купил у артиста Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино Московской области рядом с Барвихой. Рыночная стоимость недвижимости составляет 70 млн рублей. Площадь каменного строения с панорамными окнами на фасаде — более 300 кв.м., а участка — 1500 кв.м.

«Во всех интервью Макаревич заявлял, что в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы. Только домик почему-то от всех скрыл», — отмечает SHOT.

Соседи видели Макаревича в последний раз около шести лет назад, но, музыкант не планирует продавать недвижимость. Он, утверждает Telegram-канал, по-прежнему емежесячно оплачивает около пяти тыс. рублей за охрану, а также периодически тратится на услуги клининга.

«Несмотря на то что лидер «Машины времени» удаленно присматривает за своим имением, выглядит все устало — грязь, пыль, заросшие цветы и разрастающаяся плесень на доме», — добавляет канал.

До этого СМИ сообщали, в деревне Подушкино есть собственный храм, гимназия, фитнес-центр и даже большой торговый комплекс «Павлово подворье», а самая цена самой дорогой недвижимости – дворцов — достигает 800 млн рублей.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

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