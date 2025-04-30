Киркоров пропустил суд по иску на 11 млн рублей из-за дня рождения

Певец Филипп Киркоров не пришел на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
На заседании, которое состоялось в Калининском суде Петербурга, присутствовал представитель артиста. Как сообщает Mash, певец не явился на суд, поскольку праздновал свой 58-й день рождения. Причиной разбирательства стало то, что Киркоров не принял работу Барановского из-за многочисленных нарушений.
«Филипп Бедросович прекрасно знает, какие были допущены нарушения строительных норм правил. Согласно заключению нашего строительного специалиста, речь идет о сколах, задирах, больших трещинах. Все это носит массовый характер», — заявил представитель Киркорова Mash.
Барановский в свою очередь сообщил Telegram-каналу, что не согласен с обвинениями и надеется на проведение независимой экспертизы. Он также заявил, что ему не заплатили 500 тыс. рублей за последние два месяца. Мастер также пожаловался на то, что у него упал поток клиентов из-за случившего.
«У нас были все основания для транша. Нам в грубой форме отказали, а потом вообще закрыли доступ на объект. У нас были основания для перевода 500 тыс. рублей. Там даже эти сколы, которые обозначены заказчиком, это не сколы, а швы», — заявил Барановский.
Следующее заседание по иску пройдет в мае 2025 года.
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