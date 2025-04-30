Киркоров пропустил суд по иску на 11 млн рублей из-за дня рождения

Mash: певец Киркоров не явился на суд в Петербурге по иску на 11 млн рублей

Певец Филипп Киркоров не пришел на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На заседании, которое состоялось в Калининском суде Петербурга, присутствовал представитель артиста. Как сообщает Mash, певец не явился на суд, поскольку праздновал свой 58-й день рождения. Причиной разбирательства стало то, что Киркоров не принял работу Барановского из-за многочисленных нарушений.

«Филипп Бедросович прекрасно знает, какие были допущены нарушения строительных норм правил. Согласно заключению нашего строительного специалиста, речь идет о сколах, задирах, больших трещинах. Все это носит массовый характер», — заявил представитель Киркорова Mash.

Барановский в свою очередь сообщил Telegram-каналу, что не согласен с обвинениями и надеется на проведение независимой экспертизы. Он также заявил, что ему не заплатили 500 тыс. рублей за последние два месяца. Мастер также пожаловался на то, что у него упал поток клиентов из-за случившего.

«У нас были все основания для транша. Нам в грубой форме отказали, а потом вообще закрыли доступ на объект. У нас были основания для перевода 500 тыс. рублей. Там даже эти сколы, которые обозначены заказчиком, это не сколы, а швы», — заявил Барановский.

Следующее заседание по иску пройдет в мае 2025 года.

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