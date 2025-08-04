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В спектакле с темнокожей женщиной в роли Иисуса нашли Киркорова

Партнера актрисы Эриво по мюзиклу «Иисус Христос — суперзвезда» сравнили с Киркоровым
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Темнокожая актриса Синтия Эриво дебютировала в роли Иисуса Христа в новой бродвейской постановке мюзикла »Иисус Христос — суперзвезда» на музыку Эндрю Ллойда Уэббера.

Звезда фильма «Злая» расплакалась в конце своего выступления.

В Рунете внимание пользователей сети привлек ее коллега по сцене Адам Ламберт, сыгравший Иуду. Его сравнивают с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который сейчас выступает в похожем образе.

«Иуду, кстати, сыграл Адам Ламберт, а не Филипп Киркоров, как вы могли подумать. И даже, возможно, за гонорар в 30 сребреников», — иронизирует издание Super.

В марте актриса колумбийского происхождения Рейчел Зеглер обвинила продюсеров «Вестсайдской истории» (2021) Стивена Спилберга в расизме. По словам 23-летней Зеглер, «белые боссы» неоднократно просили ее доказать свое происхождение перед тем, как сыграть главную героиню — латиноамериканку Марию.

Ранее темнокожего актера утвердили на роль Северуса Снейпа в новом «Гарри Поттере».

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