Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Латиноамериканка из новой «Белоснежки» обвинила продюсеров в расизме

От актрисы Зеглер потребовали доказать латиноамериканское происхождение
close
Disney

Актриса колумбийского происхождения Рейчел Зеглер обвинила продюсеров «Вестсайдской истории» (2021) Стивена Спилберга в расизме. Об этом она поговорила с Allure.

По словам 23-летней Зеглер, «белые боссы» неоднократно просили ее доказать свое происхождение перед тем, как сыграть главную героиню — латиноамериканку Марию. Известно, что предыдущие ремейки мюзикла Джермона Роббинса 1949 года считались спорными из-за кастинга неиспаноязычных актеров на роль Марии — например, Натали Вуд.

«Замешательство может возникнуть, потому что у меня не латиноамериканское имя. Когда я пробовалась на роль Марии в «Вестсайдской истории», мне постоянно звонили и спрашивали, настоящая ли я колумбийка. Помню, думала: «Хотите, чтобы я привела свою абуэлиту («бабуля» на испанском. — Ред.)? Я приведу», — делится она.

Рейчел не понадобилось приводить бабушку, но она выразила недоумение по поводу того, «что кучка белых руководителей заставляет тебя доказывать им свою идентичность».

Роль Зеглер в «Вестсайдской истории» стала для нее прорывной и принесла «Золотой глобус». Теперь она сыграла Белоснежку в «живом» ремейке одноименного мультфильма Disney 1937 года — и заранее столкнулась с критикой со стороны людей, уверенных, что Зеглер не должна играть героиню с «кожей белее снега».

«Сейчас уже не 1937 год. Ее не спасет принц, и она не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером и знает, что способна на это», — говорит актриса.

В начале марта темнокожего актера Паапу Эссьеду утвердили на роль Северуса Снейпа.

Ранее актер Джейсон Айзекс признался, что съемки «Гарри Поттера» были скучными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами