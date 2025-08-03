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76-летняя Пугачева раскрыла секрет своей привлекательности: «Дело не во внешности, а сущности»

Певица Алла Пугачева заявила, что секрет ее красоты в 76 лет кроется в сущности
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева раскрыла, что секрет привлекательности в 76 лет кроется не в возрасте, а во внутреннем мире человека. Ее слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — заявила знаменитость.

В то же время Примадонна уточнила, что, по словам друзей, в жизни она выглядит лучше, чем на экране. На слова журналиста, что певица выглядит хорошо как на экране, так и в жизни, она ответила: «Не всегда!»

В конце беседы артистка по просьбе журналиста исполнила строчки «Every Night and Every Day» из одноименной композиции своего зарубежного альбома «Алла Пугачева в Стокгольме» 1985 года.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине певица уехала с супругом и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Накануне Пугачева и Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, на котором комик продемонстрировал журналистами свои знания украинского языка. Юморист заверил на смеси русского и украинского языков, что хотел бы выступить в Киеве, «если разрешат».

Ранее Дана Борисова показала, как выглядит на первый день после пластики.

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