Смольянинов отказался отрекаться от Михалкова: «Это было хорошее время!»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) в YouTube-интервью с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом) ушел от ответа на вопрос о том, что бы он сказал режиссеру Никите Михалкову при встрече.

По словам Смольянинова, ему «внутренне» не хотелось бы комментировать этот «вкусный вопрос». Он признался, что не хотел бы встречи с Михалковым.

«Хотел бы сохранить внутри себя хорошее, что между нами было. Что я к нему испытывал когда-то. Это мое чувство, и я не хочу от него отказываться. Это часть моей жизни, не хочу от нее отрекаться. Это было хорошее время, и я благодарен ему тогдашнему просто по-человечески. А о нем сегодняшнем говорить нечего», — высказался артист.

В то же время Смольянинов не исключил, что при встрече с Михалковым он бы внимательно посмотрел ему в глаза, «пытаясь увидеть там ответ». На вопрос о том, почему режиссер фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» сейчас занимается программой «Бесогон ТВ», Смольянинов ответил: «Деньги и власть, деньги и власть».

После начала специальной военной операции (СВО) Артур Смольянинов уехал из России. По данным СМИ, он проживает в Латвии.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд решил будущее песен «Ласкового мая».