Суд решил будущее песен «Ласкового мая»

В Оренбурге суд оставил в силе отказ продюсеру Разину в правах на песни «Ласкового мая»

В Оренбурге Областной суд оставил в силе решение Промышленного районного суда, отказавшего продюсеру Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Решение суда предыдущей инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Разин обратился с заявлением о нарушении его авторских прав в ноябре 2024 года. Он заявил, что в реестре РАО зарегистрированы две песни под названием «Розовый вечер», в которых использована его музыка и название произведения.

Промышленный суд Оренбурга, в свою очередь, установил, что автор текстов Сергей Кузнецов передал права на спорные песни экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Гражданский иск о защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Третьим лицом в деле стала мать Кузнецова Валентина.

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года на 49-м году жизни после обширного инфаркта. Сергея Кузнецова не стало в ноябре того же года.

Ранее композитор Максим Дунаевский рассказал о новой популярности Юрия Шатунова.