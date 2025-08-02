Татьяна Брухунова пожаловалась, что ее сглазили

Директор Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, жена комика Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от недоброжелателей. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Брухунова рассказала, что собирается отдыхать целый месяц — с 1 августа до 1 сентября. Через несколько часов Брухунова снова вышла на связь с подписчиками сообщила о неожиданно возникших проблемах на работе.

«Признавайтесь, кто из вас позавидовал отпуску? Я еду в офис, блин! Поделилась, понимаешь, радостью. Кто-то там с недобрым взглядом», — говорит она.

Где Брухунова планирует отдыхать и собирается ли выезжать за границу, неизвестно. В начале 2025 года она отдыхала на Мальдивах.

Накануне Дима Билан показал, как во время отпуска попал в шторм на Мальдивах. Артист решился искупаться в океане в непогоду.

Ранее Юлия Барановская сообщила, что оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке вместе с детьми.