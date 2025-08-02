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Названо место прощания с Юрием Ереминым

Прощание с режиссером Ереминым состоится в театре Моссовета
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Владимир Федоренко/РИА Новости

С народным артистом РСФСР режиссером и педагогом Юрием Ереминым простятся в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Собеседник агентства добавил, что решается вопрос о дате проведения церемонии.

О том, что Еремина не стало, СМИ сообщили 1 августа. Ему был 81 год.
Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне (Московская область). Еремин за свою театральную карьеру играл в труппе Московского ТЮЗа и возглавлял Театр юного зрителя, а также Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. Кроме того, работал главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. В 2000 году пришел в Театр Моссовета.

Поставил спектакли «У врат царства» по пьесе Кнута Гамсуна, «Мадам Бовари» по роману Гюстава Флобера, «Серебряный век» по пьесе Михаила Рощина, «Муж, жена и любовник» по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги и др.

Накануне друг и коллега Еремина Александр Мурити рассказал о последних днях жизни режиссера. По словам Мурити,

Ранее не стало американского театрального режиссера Роберта Уилсона.

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