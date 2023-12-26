МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» и еще двух иноагентов

Иноагент в розыске
Мультипликатор, автор сериала «Масяня» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы данных МВД России.
«Куваев Олег Игоревич разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.
По какой статье ведется розыск, не уточняется.
18 октября следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).
Как уточнял Telegram-канал «Mash на Мойке», поводом стала серия «Масяни», в которой героиня «призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ».
«Пока нет подтверждения. Рано орать», — комментировал Куваев в октябре информацию о возбуждении дела.
В минувшую пятницу, 22 декабря, Минюст признал мультипликатора иноагентом:
«О.И. Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».
В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru, на котором выходили серии «Масяни».
В настоящее время 56-летний мультипликатор проживает в Израиле.
Как изменилась «Масяня»
«Масяня» — это серия комедийно-сатирических мультфильмов о девице Масяне и ее приятелях Хрюнделе и Лохматом. Она создается с 2001 года и приобрела большую популярность в интернете.
«Масяня» — это сериал из простых мультфильмов о веселых и простых жизненных вещах. О вечнозеленом оптимизме, жизнеутверждающем цинизме и о том, как прекрасна жизнь», — так описывал концепцию мультфильма сам Куваев.
К политическим событиям герои мультсериала изначально были равнодушны. Но с марта прошлого года Куваев выпускает серии «Масяни», в которых осмысляет события вокруг Украины. Он объяснял журналистам, что в нынешних обстоятельствах не видит для себя иного выхода, кроме как делать военные мультфильмы.
Мультипликатор и экс-депутат
26 декабря стало известно об объявлении в розыск еще двух человек: мультипликатора и создателя анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) и политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом).
«Поводом для возбуждения дела и объявления в розыск Мунтяна стал пост в его соцсетях, сделанный в апреле прошлого года, где он публично распространил фейки о Российской армии. Против Мунтяна возбуждено дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», по которой ему грозит до 10 лет тюрьмы», — уточнил Shot.
По данным ТАСС, в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по той же статье:
«Поводом стал размещенный в апреле прошлого года на портале YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения СВО», — рассказал представитель правоохранительных органов.
Источник уточнил, что политик также выдавал за достоверную информацию о жертвах среди населения в Буче, Ирпене и Бердянске.
Сам Гудков сообщил журналистам, что объявление в розыск для «него ничего не меняет».