МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» и еще двух иноагентов МВД России объявило в розыск политика Гудкова по уголовной статье

Автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев* объявлен в РФ в розыск по уголовной статье. В октябре в отношении него возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Кроме него, МВД объявило в розыск еще двух иноагентов.

Иноагент в розыске

Мультипликатор, автор сериала «Масяня» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы данных МВД России.

«Куваев Олег Игоревич разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

18 октября следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

Как уточнял Telegram-канал «Mash на Мойке», поводом стала серия «Масяни», в которой героиня «призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ».

«Пока нет подтверждения. Рано орать», — комментировал Куваев в октябре информацию о возбуждении дела.

В минувшую пятницу, 22 декабря, Минюст признал мультипликатора иноагентом:

«О.И. Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru, на котором выходили серии «Масяни».

В настоящее время 56-летний мультипликатор проживает в Израиле.

Как изменилась «Масяня»

«Масяня» — это серия комедийно-сатирических мультфильмов о девице Масяне и ее приятелях Хрюнделе и Лохматом. Она создается с 2001 года и приобрела большую популярность в интернете.

«Масяня» — это сериал из простых мультфильмов о веселых и простых жизненных вещах. О вечнозеленом оптимизме, жизнеутверждающем цинизме и о том, как прекрасна жизнь», — так описывал концепцию мультфильма сам Куваев.

К политическим событиям герои мультсериала изначально были равнодушны. Но с марта прошлого года Куваев выпускает серии «Масяни», в которых осмысляет события вокруг Украины. Он объяснял журналистам, что в нынешних обстоятельствах не видит для себя иного выхода, кроме как делать военные мультфильмы.

Мультипликатор и экс-депутат

26 декабря стало известно об объявлении в розыск еще двух человек: мультипликатора и создателя анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) и политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом).

«Поводом для возбуждения дела и объявления в розыск Мунтяна стал пост в его соцсетях, сделанный в апреле прошлого года, где он публично распространил фейки о Российской армии. Против Мунтяна возбуждено дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», по которой ему грозит до 10 лет тюрьмы», — уточнил Shot.

По данным ТАСС, в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по той же статье:

«Поводом стал размещенный в апреле прошлого года на портале YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения СВО», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Источник уточнил, что политик также выдавал за достоверную информацию о жертвах среди населения в Буче, Ирпене и Бердянске.

Сам Гудков сообщил журналистам, что объявление в розыск для «него ничего не меняет».