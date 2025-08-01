Актера посадили в тюрьму за изнасилование с удушением

Американского актера и певца Кевина Юнгмана приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование с удушением. Об этом пишет Sunday World.

Юнгману было 25 лет, когда он встретил встретил 19-летнюю бразильянку в Париже. Девушка, приехавшая из Дублина, согласилась вернуться в номер к актеру, где по обоюдному согласию занялись сексом.

Однако во время этой встречи Юнгман в какой-то момент приказал девушке начать дышать чаще, сделать глубокий вдох и задержать дыхание, а потому положить руку ей на шею. Девушка потеряла сознание и призналась актеру, что это напугало ее.

В ответ он объяснил, что это его сексуальная привычка. Юнгман и анонимная пострадавшая поддерживали связь и договорились встретиться снова в Дублине в июне следующего года. На съемной квартире они снова сперва занялись сексом по обоюдному согласию, а после Юнгман изнасиловал девушку, применив прием удушения.

Юнгман был арестован в США в августе 2024 года и экстрадирован в Ирландию. Там ему разрешили вернуться в Штаты до получения обвинений.

28 июля 32-летний Юнгман престал перед судом, где признал себя виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании женщины, совершенном в июне 2018 года в Дублине. Он получил реальный тюремный срок.

Накануне старшего брата фронтменов Oasis обвинили в изнасилованиях. Как сообщили в Скотленд-Ярде, 59-летнему Полу Галлахеру вменяют по три эпизода с изнасилованиями и столько же — с умышленным удушением.

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