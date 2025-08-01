Парикмахера Хейли Бибер арестовали за совращение подростка

Звездный парикмахер, среди клиентов которого были модель Хейли Бибер и актриса Софи Тернер, арестован в США по обвинению в совращении 15-летней девочки. Об этом сообщает канал Local 10.

По словам офицера Майка Веги, представителя полиции Майами, полицейские арестовали Райана Перла 30 июля.

Известно, что Перл познакомился с девочкой, когда ей было 13 лет — она пришла в его салон как клиентка. Позже мать подростка встревожили поступления средств на счет дочери, и она обнаружила, что ребенок общается со взрослым мужчиной.

«Перл позволял себе сексуальные реплики и отправлял откровенные фотографии, полностью осознавая, что общается с несовершеннолетней», — говорится в полицейском отчете.

Отдел по борьбе с интернет-преступлениями против детей и отдел по борьбе с тактическими ограблениями совместно арестовали Перла после того, как он согласился встретиться с подростком и принести «презервативы и вейпы».

По данным полиции, Перл также хранил кокаин и признался, что предлагал жертве стать его девушкой. Ему предъявили обвинения в хранении наркотиков, содействии совершению правонарушения несовершеннолетним, использовании компьютера для совращения несовершеннолетнего с целью совершения сексуальных действий и двух случаях передачи вредоносного контента несовершеннолетнему в электронном виде. Мужчину отпустили под залог в $26 тысяч.

В конце июля незнакомец надругался над подростком на концерте группы «Княzz».

Ранее актриса сбила студента и скрылась с места ДТП.