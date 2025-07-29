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Старшего брата фронтменов Oasis обвинили в изнасилованиях

Брат фронтменов Oasis Пол Галлахер обвинен в изнасилованиях в Великобритании
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Dave J Hogan/Getty Images

Старшему брату фронтменов Oasis — Лиама и Ноэля Галлахеров — Полу предъявили обвинение в изнасилованиях и угрозах расправой в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, 59-летнему Полу Галлахеру вменяют по три эпизода с изнасилованиями и столько же — с умышленным удушением. Также следствие считает, что брат британских рокеров угрожал человеку расправой, нанес телесные повреждения и демонстрировал «контролирующее поведение».

Все преступления, согласно данным полиции, были совершены мужчиной с 2022 по 2024 год, а расследование началось в 2024-м. Систематическое насилие со стороны Галлахера-старшего, уточнили правоохранительные органы, было направлено на женщину, чье имя не раскрывается. Музыкант предстанет перед судом 27 августа.

Группа Oasis была очень популярна в 1990-х годах, но распалась в 2009 году из-за конфликта между братьями — Ноэль ушел из группы после драки с Лиамом на фестивале под Парижем. В 2024 году появились слухи о возможном воссоединении, но пока нет официального подтверждения.

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