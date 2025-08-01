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Новое «Чучело» вошло в программу фестиваля «Окно в Европу»

Объявлена программа игрового конкурса фестиваля «Окно в Европу»
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Кинокомпания «Телесто»

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил программу. Об этом говорится на сайте 33-го смотра.

«Мне нравится, что программа в этом году очень контрастная. Она как будто примерно пополам делится на проекты жанровые, в целом конвенциональные, и почти трансгрессивные, странные, в хорошем смысле, проекты», — рассказывает о конкурсе программный директор Андрей Апостолов.

Игровой конкурс 2025 года насчитывает 10 картин. Среди них «Большая земля» Юлии Трофимовой. В 2024 году ее полный метр «Лгунья» победил на ММКФ в конкурсе «Русские премьеры». Режиссер Вячеслав Березовский, обладатель сертификата «Догма – 95» за свою картину «Молодость все простит», покажет фильм «Делириум», где главную мужскую роль исполнил Риналь Мухаметов. У Тины Баркалая в российско-индийском проекте «Жемчуг» сыграли Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и Ирина Пегова.

Кроме того, Илья Хотиненко и Владимир Карабанов покажут новый фильм «Чучело» с Кристиной Асмус, Марией Симоновой и Кириллом Кяро. С «Чучелом» (1984) Ролана Быкова картину роднит тема травли. По сюжету главная героиня Аня берет на себя вину своего друга и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и в мире соцсетей.

Также в конкурсе участвуют четыре дебютные картины. С полным списком конкурсных лент можно ознакомиться на сайте проекта.

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