Российского Ди Каприо заметили на якутском кинофестивале

Двойник Ди Каприо пришел на кинофестиваль в Якутии

Актер Александр Ясень, двойник голливудского артиста Леонардо Ди Каприо, посетил VIII якутский международный кинофестиваль. Об этом сообщает «КП — Якутия».

Как отмечает издание, Ясень вырос в Алдане, учился на режиссера кино и телевидения, а также служил в театре.

Фестиваль открылся франко-норвежской картиной Владимира де Фонтенэ «Остров Саккван». В программу фестиваля вошли фильмы из России, Франции, Непала, Италии и других стран.

Председатель Правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что фестиваль стал важной площадкой для развития киноиндустрии на Дальнем Востоке.

2 июля в Новосибирске представили фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» о приключениях Ди Каприо в сибирской деревне. Ясень выразил надежду, что голливудский актер посмотрит картину. Он также надеется, что Ди Каприо поймет — над фильмом работали студенты.

Ясень рассказал, что сейчас идет работа по продвижению ленты. Он добавил, что картину не будут отправлять на Каннский фестиваль.

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