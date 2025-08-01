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В команде Курявцевой прокомментировали слухи о ее разводе

Менеджер Кудрявцевой посоветовал не верить сплетням о разводе звезды
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети разлетелись слухи о возможном разводе телеведущей Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Представитель звезды, менеджер Табриз Шахиди, комментируя эти сообщения, призвал не спешить с выводами.

«Пока не буду ничего комментировать, все, что в Сети — только слухи. Нужно смотреть и следить за официальной информацией, а не верить сплетням», — заявил он Общественной Службе Новостей.

По словам представителя теледивы, более точная информация о ситуации в семье ведущей появится позднее.

Напомним, 12 июля Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкоголизмом супруга. Она рассказала, что долгое время «спасала» и лечила его, отправляла Макарова по врачам, в рехабы и на кодировки. Знаменитость делала это в тайне от своей шестилетней дочери. Ведущая заявила, что «сдается и рыдает», а позже сообщила, что улетела в Болгарию к своей дочери Марии и матери Александре Ивановне.

Также на днях свекровь звезды Наталья Макарова заявила, что сын и телеведущая не собираются разводиться, несмотря на публичные выяснения отношений.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева тратит миллионы на лечение мужа.

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