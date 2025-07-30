На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кудрявцева подтвердила, что улетела из России после ссоры с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что улетела из РФ в Болгарию к дочери
true
true
true
close
Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила в Telegram-канале, что улетела в Болгарию к своей дочери Марии, которой 9 августа исполнится семь лет, и матери Александры Ивановны.

Накануне свекровь Кудрявцевой Наталья Макарова заявляла, что Кудрявцева находится в Болгарии, а ее супруг, сын Макаровой, — остался в Москве. Женщина отмечала, что пара не собирается разводиться, несмотря на недавний публичный скандал знаменитостей из-за алкоголизма экс-хоккеиста.

«Не хочу вас расстраивать, но скоро август. А я полетела к дочке и маме в Болгарию. У меня 2 недели отпуска. Все, кто на морях, скоро будут мне не так неприятны», — подтвердила Кудрявцева в личном блоге.

Кудрявцева недавно призналась, что ее родственники несколько лет назад переехали в Болгарию. Мать знаменитости почти три года восстанавливалась за рубежом после инсульта, который случился во время отдыха в Крыму. Старшая сестра звезды также живет в Болгарии, присматривая за родительницей.

Еще в начале июля Кудрявцева написала в соцсетях, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа. Она заявляла, что многие годы «спасала» супруга, но теперь сдается. Звезда признавалась, что у нее не осталось сил, и скоро придется «спасать ее».

Спустя несколько недель Макаров резко ответил жене в личном блоге. Он написал: ««Уже просто успокойся и молчи», — и добавил, что жена его утомила.

Ранее стало известно, что Ида Галич стала мамой во второй раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами