Кудрявцева подтвердила, что улетела из России после ссоры с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что улетела из РФ в Болгарию к дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила в Telegram-канале, что улетела в Болгарию к своей дочери Марии, которой 9 августа исполнится семь лет, и матери Александры Ивановны.

Накануне свекровь Кудрявцевой Наталья Макарова заявляла, что Кудрявцева находится в Болгарии, а ее супруг, сын Макаровой, — остался в Москве. Женщина отмечала, что пара не собирается разводиться, несмотря на недавний публичный скандал знаменитостей из-за алкоголизма экс-хоккеиста.

«Не хочу вас расстраивать, но скоро август. А я полетела к дочке и маме в Болгарию. У меня 2 недели отпуска. Все, кто на морях, скоро будут мне не так неприятны», — подтвердила Кудрявцева в личном блоге.

Кудрявцева недавно призналась, что ее родственники несколько лет назад переехали в Болгарию. Мать знаменитости почти три года восстанавливалась за рубежом после инсульта, который случился во время отдыха в Крыму. Старшая сестра звезды также живет в Болгарии, присматривая за родительницей.

Еще в начале июля Кудрявцева написала в соцсетях, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа. Она заявляла, что многие годы «спасала» супруга, но теперь сдается. Звезда признавалась, что у нее не осталось сил, и скоро придется «спасать ее».

Спустя несколько недель Макаров резко ответил жене в личном блоге. Он написал: ««Уже просто успокойся и молчи», — и добавил, что жена его утомила.

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