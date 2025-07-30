Свекровь Кудрявцевой о разводе сына с телеведущей: «Есть свои нюансы»

Мать мужа Леры Кудрявцевой Наталья Макарова заявила, что сын и телеведущая не собираются разводиться, несмотря на публичные выяснения отношений. Ее слова передает «СтарХит».

По словам родительницы, отношения у пары складываются хорошо. Сейчас Кудрявцева находится в отпуске в Болгарии, а Макаров — тренируется в Москве. Она отметила, что в каждой семье случаются ссоры.

«С Лерой и Игорем мы всегда на связи. В целом, у них все нормально, разводиться не планируют. Есть свои нюансы, но глобально все в порядке», — заявила женщина.

Еще в начале июля Кудрявцева написала в соцсетях, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа. Она заявляла, что многие годы «спасала» супруга, но теперь сдается. Звезда признавалась, что у нее не осталось сил, и скоро придется «спасать ее».

Спустя несколько недель Макаров резко ответил жене в личном блоге. Он написал: ««Уже просто успокойся и молчи», — и добавил, что жена его утомила.

Позднее телеведущая делилась с подписчиками, что проводит время в компании друзей — шоумена Андрея Разыграева и адвоката Екатерины Гордон, которые помогают ей отвлечься от семейных скандалов.

Ранее Якубович рассказал, как реагирует на предательства на работе.