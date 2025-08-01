В России выйдет первая за 10 лет книга о ведьмаке

В издательстве АСТ выйдет роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов» — первая за более чем десять лет книга о ведьмаке Геральте. Об этом издательство сообщило «Газете.Ru».

Книга поступит в продажу 30 сентября 2025 года — одновременно с общемировым релизом. В этот же день он появится в электронном и аудиоформатах в сервисе «Яндекс Книги».

АСТ также представило финальную обложку романа. Автором обложки стал художник Сергей Неживясов, ранее работавший над оформлением серий «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». Оформление российского издания утверждал лично Сапковский, и выбор финального варианта обложки стал его авторским решением.

Перевод на русский язык выполнен Вадимом Кумоком, уже работавшим над вселенной Ведьмака — он стал автором нового перевода романа «Сезон гроз».

«Перекресток воронов» — самое раннее произведение о ведьмаке. По сюжету юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ, которых прежде видел только в ведьмачьих учебниках.

В России книги Анджея Сапковского в России проданы тиражом около 3 миллионам экземпляров. АСТ остается эксклюзивным издателем автора в стране уже почти 30 лет.

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