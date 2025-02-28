Джастин Тимберлейк в последнюю минуту отменил концерт по состоянию здоровья

Певец Джастин Тимберлейк снова отменил концерт по состоянию здоровья. Об этом артист рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летний Тимберлейк не смог выйти на сцену в Коламбусе (штат Огайо, США) практически в последнюю минуту из-за тяжелого гриппа. Фанатам он признался, что даже не смог найти силы на саундчек.

«Это разбивает мне сердце», — признался поклонникам Джастин Тимберлейк.

Он подчеркнул, что деньги за билеты будут возвращены всем.

В ноябре 2024 года Тимберлейку пришлось отменить серию концертов из-за бронхита и ларингита, один из них также должен был состояться в Коламбусе.

За месяц до того артист отменил концерт в Нью-Джерси, который должен был состояться в рамках его тура The Forget Tomorrow World Tour, из-за травмы.

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