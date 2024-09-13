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Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы за пьяную езду

Певца Джастина Тимберлейка оштрафуют и лишат прав за пьяную езду

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Sag Harbor Police Department/Reuters

Певец Джастин Тимберлейк достиг досудебного соглашения с прокуратурой в связи с его арестом за пьяное вождение. Об этом пишет Mirror.

43-летнего исполнителя арестовали в штате Нью-Йорк (США) в июне 2024 года по подозрению в вождении в нетрезвом виде, также ему были предъявлены обвинения в проезде на красный свет и несоблюдении полосы движения.

Артист избежал тюрьмы — согласно осведомленным источникам, Тимберлейка оштрафуют на сумму от 300 до 500 долларов за правонарушение, которое не будет квалифицировано как вождение в нетрезвом виде. Также его водительских прав на год. Уточняется, что это стандартное наказание за отказ пройти проверку на алкотестере.

Сам Тимберлейк заявлял, что выпил перед тем, как сесть за руль, «один мартини».

Ранее стало известно, почему Джастин Тимберлейк не бросил пить после ареста.

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