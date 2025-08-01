Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентств.

В публикации отмечается, что команда артиста составила графики выступлений до 2026 года, все выступления Меладзе пройдут за границей.

Подчеркивается, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие исполнителя в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

По словам источника издания, Меладзе не выступает в России, неизвестно, когда сотрудничество с ним вновь станет возможно.

23 июля сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить Валерия Меладзе.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Валерий Меладзе добавил три новых пункта к своему статусу индивидуального предпринимателя (ИП) в России. В частности, теперь артист хочет также заниматься управлением и арендой недвижимости.

Ранее сообщалось, что брат Валерия Меладзе продолжает зарабатывать в России.