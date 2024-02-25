Меладзе продолжает зарабатывать в России

Доходы лейбла «Меладзе мьюзик» композитора Константина Меладзе выросли в 2023 году, несмотря на эмиграцию продюсера из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, за прошлый год музыкальная компания Меладзе заработала 19 млн рублей, что на 2,7 млн рублей больше, чем в 2022 году. Сейчас, добавляет канал, лейбл зарабатывает за счет коллектива «ВИА Гра», а также артистов Валерия Меладзе и Веры Брежневой. Все подопечные лейбла уехали из России.

Shot предполагает, что «Меладзе мьюзик» зарабатывает благодаря стриминговым площадкам и отмечает, что в 2023 году на одном из российских сервисов появилась новая композиция Меладзе «Почему я?», исполненная в дуэте с Софьей Тарасовой.

22 февраля стало известно, что Меладзе разрешил бывшей жене исполнять его песни. Теперь певица благодарит экс-супруга после каждого выступления.

Брежнева вместе с Меладзе уехали из России после начала специальной военной операции на Украине, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. На данный момент Брежнева выступает с концертами за границей.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

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