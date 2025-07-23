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В России хотят инициировать проверку деятельности Валерия Меладзе

Глава ФПБК Бородин готовит обращение в Генпрокуратуру о проверке Валерия Меладзе
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Андрей Александров/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность певца Валерия Меладзе. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Бородин считает, что у артиста в пользу государства надо забрать бизнес и недвижимость, которые находятся на территории России.

«А бизнес в России у него процветает. Миллиардные контракты! Куда эти деньги идут — непонятно», — отметил Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что «предатели не заслуживают никакого уважения». По его словам, правоохранителям необходимо выяснить, какие активы остались у Меладзе в РФ, на кого оформлена его недвижимость и когда собственность была переписана на третьих лиц.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Валерий Меладзе добавил три новых пункта к своему статусу индивидуального предпринимателя (ИП) в России. В частности, теперь артист хочет также заниматься управлением и арендой недвижимости.

Уточняется, что ИП певца существует с декабря 2024 года, и до текущего момента его основным видом деятельности была работа в области ТВ вещания — «стандартного набора для звезд».

На данный момент Меладзе живет в Испании. В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе заметили в московском аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, артист тайно прилетал в Россию ради решения бизнес-вопросов.

Ранее сообщалось, что брат Валерия Меладзе продолжает зарабатывать в России.

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