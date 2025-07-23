Уехавший в Испанию Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе добавил три новых пункта к своему статусу индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Меладзе, уверяет Telegram-канал, добавил к своему ИП деятельность, связанную с управлением и арендой недвижимости. SHOT подчеркивает, что ИП певца существовало еще с декабря 2024 года, и до текущего момента его основным видом деятельности была работа в области телевизионного вещания — «стандартного набора для звезд».

Также у Меладзе, согласно данным СМИ, есть ООО «Вантаж» в России, которому принадлежит торговый центр в Восточном Бирюлеве. Этот бизнес, утверждает SHOT, приносит исполнителю минимум 15 млн рублей ежегодно. Меладзе занимается компанией вместе со своей сестрой Лианой и еще одним бизнес-партнером.

На данный момент Меладзе живет в Испании. В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, артист тайно прилетал в Россию ради решения бизнес-вопросов.

В феврале 2024 года сообщалось, что брат Валерия Меладзе Константин тоже продолжает зарабатывать в России. Как сообщал SHOT, в 2023-м доходы лейбла «Меладзе мьюзик» композитора выросли на 2,7 млн рублей за год, несмотря на его эмиграцию из России.

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