На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уехавший в Испанию Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

SHOT: певец Валерий Меладзе будет заниматься арендой недвижимости в России
true
true
true
close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе добавил три новых пункта к своему статусу индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Меладзе, уверяет Telegram-канал, добавил к своему ИП деятельность, связанную с управлением и арендой недвижимости. SHOT подчеркивает, что ИП певца существовало еще с декабря 2024 года, и до текущего момента его основным видом деятельности была работа в области телевизионного вещания — «стандартного набора для звезд».

Также у Меладзе, согласно данным СМИ, есть ООО «Вантаж» в России, которому принадлежит торговый центр в Восточном Бирюлеве. Этот бизнес, утверждает SHOT, приносит исполнителю минимум 15 млн рублей ежегодно. Меладзе занимается компанией вместе со своей сестрой Лианой и еще одним бизнес-партнером.

На данный момент Меладзе живет в Испании. В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, артист тайно прилетал в Россию ради решения бизнес-вопросов.

В феврале 2024 года сообщалось, что брат Валерия Меладзе Константин тоже продолжает зарабатывать в России. Как сообщал SHOT, в 2023-м доходы лейбла «Меладзе мьюзик» композитора выросли на 2,7 млн рублей за год, несмотря на его эмиграцию из России.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина не явилась на суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами