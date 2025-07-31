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Бывший муж вступился за Ларису Долину

Экс-супруг Долиной Спицын сравнил раскритиковавшего певицу Дробыша со Стиви Уандером
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший муж певицы Ларисы Долиной продюсер Илья Спицын вступился за артистку после критики композитора Виктора Дробыша. Его цитирует aif.ru.

Он сравнил Дробыша с известными композиторами.

«Композиторы — это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае, время покажет, кто и чему учит», — отметил он.

До этого Дробыш назвал методику Долиной по обучению вокалу токсичной и заявил, что артистка слишком давит на юных вокалистов во время занятий. Он предположил, что такая методика лишь «забивает в угол и не позволяет раскрыться».

Дробыш напомнил, что у Долиной нет педагогического образования, из-за чего она не обладает необходимыми преподавателям этичностью и гибкостью, не умеет тактично относиться к воспитанию молодых певцов.

Ранее Долина пропустила новое заседание суда по делу о мошенничестве.

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