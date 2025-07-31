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«Забивает в угол и стыдит»: Дробыш раскритиковал Долину за нападки на студентов

Продюсер Дробыш: методика Долиной по обучению вокалу – токсичная и бесполезная
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Методика певицы Ларисы Долиной, преподающей вокал, отличается токсичностью и выглядит как способ самоутвердиться на фоне менее известных исполнителей, считает музыкальный продюсер Виктор Дробыш. В беседе с Общественной Службой Новостей он раскритиковал ее подход, подчеркнув, что такая токсичность только мешает раскрыться начинающим артистам.

По мнению Дробыша, в своем отношении к преподаванию Долина ориентируется на метод кнута, который сегодня давно неактуален.

«Любой начинающий певец знает, что токсичная методика преподавания лишь забивает в угол и не позволяет раскрыться. А Долина будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной», — заявил продюсер, отметив, что иногда это похоже не на преподавание, а на попытки самоутвердиться.

Дробыш напомнил, что у Долиной нет педагогического образования, из-за чего она не обладает необходимыми преподавателям этичностью и гибкостью, не умеет тактично относиться к воспитанию молодых певцов. Причем многие ее методы устарели – она продолжает учить студентов правильному дыханию, хотя в мире так больше не обучают, заявил продюсер. Он призвал певицу снизить токсичность и быть к студентам более доброжелательной.

До этого народная артистка РФ попала под критику в соцсетях за якобы деспотичные и устаревшие методы работы со студентами Московского государственного института культуры (МГИК), где она преподает вокал. Однако за нее заступился музыкальный критик Сергей Соседов, подчеркнувший, что преподавать в принципе достаточно сложно, а на певицу могли «взъесться» из-за зависти к ее успешной карьере. Он признался, что с удовольствием посмотрел бы на тех, кто взъелся на певицу, добавив, что вряд ли речь идет об известных людях.

Ранее Долина пропустила новое заседание суда по делу о мошенничестве.

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