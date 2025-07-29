Сахалин перенесли в мир «Симпсонов»

Жительница Сахалина Кристина сгенерировала ролик с Южно-Сахалинском в стиле «Симпсонов». Свое творение она выложила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка создала видеоролик в стиле заставки мультсериала, в котором показала главные достопримечательности города — исторический парк, пляж, пристань, канатную дорогу и горнолыжный комплекс. Особое внимание в видео было уделено флоре и фауне острова — диким медведям и крабам, — а также красной икре. В ролике используется такая же, как и в «Симпсонах» рисовка персонажей и схожим образом передается изображение местности.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД высмеяли самокатчиков при помощи сгенерированного в нейросетях видео.

На опубликованных в сети кадрах пожилая женщина в огромном платке, стоящая на электросамокате, говорит полицейскому с микрофоном, что «лучше бы замедлили не YouTube, а самокаты в Петербурге». Далее в ролике самокатчик падает на газон, и окружающие смеются.

Ранее были названы 10 лучших нейросетей для генерации видео.