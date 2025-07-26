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В России снимут фильм о заменившем вдовцу жену искусственном интеллекте

Продюсер Дишдишян и публицист Цыпкин снимут фильм об ИИ
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Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

В России снимут фильм об искусственном интеллекте, заменившем вдовцу жену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна.

Дишдишян объяснил, что работает над проектом совместно с писателем Александром Цыпкиным. По сюжету, главный герой теряет жену, и он создает ее цифровую копию, в процессе узнавая много неожиданного о ней.

«Искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни, в кино тоже. Как именно - пока никто до конца не понимает. Мы вместе с Александром Цыпкиным сейчас делаем проект на эту тему», — рассказал он.

Над сценарием работают актриса и сценарист Екатерина Мавроматис («Пальма», «Пальма 2»), а также актер и режиссер Владимир Кондауров («Пальма 2»).

При этом Дишдишян уверен, что ИИ не сможет заменить сценаристов, поскольку человеческий мозг, чувства и тонкости души, которые может вложить в сценарий человек, уникальны и вне конкуренции.

В начале июня на XI Книжном фестивале «Красная площадь» художники ответили, заменит ли ИИ книжных иллюстраторов.

Ранее Рома Зверь резко высказался о нейросетях в искусстве.

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