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Внук Церетели рассказал о судьбе наследства скульптора

Внук Церетели Василий: наследство скульптора достанется его дочери
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Внук скульптора Зураба Церетели, президент Российской академии художеств Василий Церетели, рассказал о судьбе наследства деда. Об этом пишет aif.ru.

«У Зураба Константиновича есть дочь, моя мама, я думаю, что все достанется ей», — сказал он.

По словам Церетели, сейчас он занимается развитием Российской академии художеств и активно посещает регионы России.

Как уточняет aif.ru, состояние Церетели оценивалось в 2 млрд рублей ещё в 2007 году, а его годовой доход превышал 60 млн рублей.

У Церетели осталась родная дочь от первого Елена (Лика). Также у скульптора есть приемные Людмила и Татьяна, однако официально Церетели Людмилу и Татьяну не удочерил.

Зураба Церетели не стало 22 апреля в возрасте 91 года. Прощание с Зурабом Церетели проходило в Тбилиси.

В июне 2025 года Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств России.

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