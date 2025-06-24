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Путин присвоил Церетели звание заслуженного деятеля искусств России

Внук Зураба Церетели Василий стал заслуженным деятелем искусств России
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил внуку скульптора Зураба Церетели Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Церетели Василию Зурабовичу», — написано в указе президента.

Василий Церетели входит в состав Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, член ИКОМ, CIMAM.

19 мая Василий Церетели был избран президентом Российской академии художеств. Решение принято на заседании президиума академии 19 мая 2025 года. Согласно процедуре выборов, после утверждения в рамках академии кандидатуру должно утвердить правительство России.

23 мая Церетели был назначен директором Музея современного искусства в Москве. По мнению департамента культуры России, внук Церетели продолжит развитие музея после ухода его основателя. Ранее в ММСИ Зураб Церетели занимал пост исполнительного директора и заведующего отделом зарубежного искусства.
Зураба Церетели не стало 22 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский сыграет в постановке «Чуковский».

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