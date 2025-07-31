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«У каждого есть свой выбор»: актер Гаврилов раскрыл свое отношение к донорству органов

Актер Гаврилов назвал донорство органов выбором каждого
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Решение пожертвовать орган другому человеку является личным выбором каждого. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Хирург» рассказал актер Алексей Гаврилов.

Он отметил, что в 1990-е его знакомому пришлось пожертвовать почку, чтобы спасти свой бизнес и семью.

«У каждого есть свой выбор. Это выбор каждого человека», — поделился звезда «Универа».

По данным телеканала, актер пришел на премьеру сериала с супругой, бывшей баскетболисткой Катериной Кейру, с которой он расписался в прошлом году. Недавно у них родилась дочь. У Гаврилова уже есть двое детей от прошлых отношений, у Кейру — сын.

Накануне Алексей Гаврилов заявил, что Украина является мировым лидером на нелегальном рынке торговли органами. По словам звезды сериала «Универ», в настоящее время Украина — самая главная страна в мире по черной трансплантологии. Она, не стесняясь, торгует человеческими органами. Актер подчеркнул, что единственным способом покончить с этим является победа России в специальной военной операции.

Ранее звезда «Универа» раскрыл отношения с живущим за границей сыном.

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