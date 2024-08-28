Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» раскрыл отношения с живущим за границей сыном

Актер Гаврилов заявил, что поддерживает связь с живущим за границей сыном

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Алексей Гаврилов рассказал в беседе с Voice, что его старший сын Соломон от инструктора по йоге Марины Мельниковой живет за границей.

По словам Гаврилова, шестилетний Соломон находится в Азии. Артист поддерживает отношения с ребенком и общается с ним по видеосвязи. Как отметил актер, мальчик замечательно окончил учебный год.

Гаврилов также поддерживает связь с двухлетним сыном Рамой от предпринимательницы Мари Кирти.

«Мы видимся. Кроме того, у меня со всеми женами прекрасные, хорошие, достойные отношения», — заявил актер.

В июне Мари Кирти раскрыла, что была в отношениях с Гавриловым. Она заявила, что ей стыдно за свой выбор.

«Я не хочу, чтобы об этом знали, как бы я ни удаляла посты и фотки, но это часть моего опыта и это отец моего сына. Скрыть не получится», — заявила бизнесвумен.

6 августа жена актера Алексея Гаврилова Катерина Кейру рассказала, что ждет ребенка.

Гаврилов и Кейру поженились в июне 2024 года. Катерина является членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовой призершей ЧМ России и главой фонда «Женщина вправе сказать».

Ранее Рудковская выразила готовность стать феей-крестной на свадьбе Лепса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами