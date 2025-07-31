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В США отказались признавать нарушение гражданских прав Алека Болдуина после трагедии

Суд США отклонил иск Болдуина о нарушении гражданских прав против прокуроров
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David 'Dee' Delgado/Reuters

Судья штата Нью-Мексико отклонил иск Алека Болдуина против прокуроров о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в судебном процессе о стрельбе на съемках вестерна «Случайный выстрел» в 2021 году. Об этом сообщает Deadline.

Гражданский иск, уточняет издание, Болдуин подал еще в январе на 73 страницах. Он утверждал, что прокурор скрыл от защиты доказательства.

«Но за прошедшие с тех пор месяцы адвокаты Болдуина ничего не предприняли для возбуждения гражданского дела. Они даже не направили уведомление о том, что ответчикам было вручено письмо», — сказано в статье.

Судья Кейси Фитц на судебном заседании, которое состоялось 30 июля, распорядился о прекращении дела. Оно может быть возобновлено по требованию истцов в течение шести месяцев.

«Мы незамедлительно подадим повторное заявление, если переговоры [с ответчиками] не будут быстро и благоприятно разрешены», — сказали адвокаты Болдуина.

В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось, а против Болдуина возбудили уголовное дело. Сам актер говорил, что после этого случая у него развилось психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что носок Майкла Джексона продали на аукционе.

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