Ида Галич о здоровье после родов: «Пока еще на обезболивающих, разваливаюсь»

Недавно родившая блогерша Галич призналась, что не восстановилась после операции

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале, что только приходит в себя после родов, но чувствует себя «сносно».

«Я немного разваливаюсь. Пока еще на обезболивающих. Но уже хорошо передвигаюсь и один раз даже выходила на улицу подышать», — раскрыла знаменитость.

Галич пояснила, что небыстро будет восстанавливаться после операции, но уверила поклонников, что находится в надежных руках. По словам блогерши, сейчас она окружена заботой и теплом близких, а также «никак не может насмотреться на маленький комочек счастья».

Еще знаменитость посетовала на свой вес после родов. Она не стала раскрывать конкретную цифру, а лишь немногословно написала: «Взвесилась. Ну его».

30 июля Галич сообщила, что стала матерью во второй раз. Малышка родилась 28 июля весом 3660 г при росте 53 см. Галич отметила, что дочь появилась на свет в день рождения ее брата Алана. Она пошутила, что преподнесла родственнику подарок и на день рождения, и на Новый год.

5-летний сын Лео, отмечала Галич, находится в восторге на фоне появления сестры. А ее жених, предприниматель Олег Ледвич, сам перерезал пуповину. Телеведущая назвала мужчину смелым и сильным, отметив, что сама бы не смогла сделать подобного.

Ранее сообщалось, что у возможного избранника Карнавал Аргишти есть ребенок от экс-супруги.