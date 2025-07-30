«Ребенок и развод»: раскрыты детали личной жизни предполагаемого возлюбленного Вали Карнавал

У предполагаемого возлюбленного блогерши Вали Карнавал, 29-летнего предпринимателя Аргишти Эвояна, есть ребенок от предыдущего брака. Об этом сообщает Super.ru.

До 2023 года Эвоян, как заявляет СМИ, уже был женат на некой Марии, которая родила ему ребенка. Однако другие подробности предыдущих отношений мужчины неизвестны.

Super.ru отмечает, что о себе возможный избранник Карнавал рассказывал лишь то, что окончил экономический факультет МГУ и является совладельцем сети кафе «Чистая Линия». Он ведет непубличный образ жизни, поэтому в сети о нем мало известно. При этом СМИ выяснило, что к бизнесу «Чистая Линия» мужчина имеет «посредственное отношение».

Учредителем фирмы является его отец Артак Эвоян, которому принадлежит доля в размере 4,15%. Еще 34% акций в фирме, которая только за 2024 год выручила 1,2 млрд рублей, владеет дядя Эвояна — Аргишти Гагик. Также у Эвояна-старшего есть строительная компания «Газстрой» и фирма по выращиванию однолетних культур «Фарос».

Кроме того, выяснило издание, у предполагаемого возлюбленного Вали Карнавал есть родные брат и сестра — 32-летний Эдгар и 24-летняя Этери. Первый стал известен после громкого скандала с ДТП в Москве: Эдгар, находясь за рулем Lamborghini, сбил девушку на электросамокате в 2022 году. Пострадавшую госпитализировали с переломами, ушибами и ссадинами. Этери Эвоян, в свою очередь, занимает пост генерального директора своей компании по производству драгоценных металлов «Ауренн».

В последний раз Карнавал и Эвояна видели на свидании 21 июня 2025 года, а до этого знаменитость побывала в Армении — на родине бизнесмена. Также в сети обращали внимание на кольцо на левой руке у певицы стоимостью около 5 млн рублей – согласно армянской традиции так носят обручальные кольца.

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