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Ида Галич стала мамой во второй раз: «Мое сердце стало еще больше»

Блогерша Ида Галич родила девочку от предпринимателя Олега Ледвича
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Telegram-канал «Настя Фед»/Telegram-канал «IdaGalich»

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале, что стала матерью во второй раз, поделившись фотографиями с новорожденной дочерью.

«Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась», — написала знаменитость.

Малышка родилась 28 июля весом 3660 г при росте 53 см. Галич отметила, что дочь появилась на свет в день рождения ее брата Алана. Она пошутила, что преподнесла родственнику подарок и на день рождения, и на Новый год.

«Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте — на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка!» — подчеркнула блогерша.

5-летний сын Лео, отметила Галич, находится в восторге на фоне появления сестры. А ее жених, предприниматель Олег Ледвич, сам перерезал пуповину. Телеведущая назвала мужчину смелым и сильным, отметив, что сама бы не смогла сделать подобного.

Галич в начале 2025 года сообщила о помолвке с избранником, а в конце января подтвердила свою беременность. Знаменитость подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

У блогера также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.

Ранее Барановская попала в эпицентр землетрясения на Камчатке вместе с детьми.

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