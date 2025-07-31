«Эксмо» заявило, что продолжит издавать книги Дины Рубиной

«Эксмо»: мы поддерживаем Дину Рубину и будем и далее издавать ее книги

Российское издательство «Эксмо» продолжит издавать книги проживающей в Израиле писательницы Дины Рубиной. Об этом в издательстве рассказали ТАСС.

В «Эксмо» назвали Рубину «классиком современной литературы» и подчеркнули, что она около 20 лет является эксклюзивным автором издательства. «Эксмо» выразило намерение поддержать писательницу в защите репутации и установлении справедливости.

29 июля президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России резко осудил высказывания Рубиной о Палестине, которая призвала «растворить всех в соляной кислоте и превратить сектор Газа в парковку».

Сама же писательница на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что ведущий телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) «слепил из разных слов и фраз некий грязный довесок», который затем разместил в той же соцсети. Рубина обвинила журналиста телеканала Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом) в нечестности и манипуляциях фрагментами ее интервью о ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Рубина вошла в пятерку самых популярных русских писательниц.