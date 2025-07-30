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В Ташкенте отменили запланированный на октябрь концерт писательницы Дины Рубиной

После слов писательницы Дины Рубиной о Газе в Ташкенте отменили ее концерт
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Антон Денисов/РИА Новости

В Ташкенте отменен запланированный 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной. Об этом сообщает РИА Новости.

С онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт, которые стоили от 300 тысяч до 1 миллиона узбекских сумов (от $24 до $80).

По словам представителя iticket.uz, концерт Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств «Туркистон», не состоится. О причинах отмены мероприятия он не сообщил.

Рубина родилась в Ташкенте и в 1977 году стала самым молодым членом Союза писателей Узбекистана.

В июле 2025 года писательница полностью поддержала действия Израиля в секторе Газа, заявив, что еврейское государство имеет право «растворить всех в соляной кислоте и превратить Газу в парковку». Слова Рубиной вызвали резкое осуждение Президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) России, призвавшего власти РФ дать правовую оценку таким высказываниям.

Ранее сообщалось, что Рубина вошла в пятерку самых популярных русских писательниц.

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