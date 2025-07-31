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Михалков заявил, что западные фильмы могут претендовать на премию в СНГ

Михалков: фильмы из недружественных стран могут получить «Бриллиантовую бабочку»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фильмы из недружественных стран могут получить Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка». Об этом рассказал ТАСС народный артист РФ Никита Михалков.

По словам Михалкова, для получения премии претендующие на нее фильмы должны «соответствовать тем принципам, которые исповедуют представители Евразийской Академии», а также «соответствовать самым высоким критериям». Он отметил, что лауреаты премии получат «беспрецедентное» денежное вознаграждение.

Церемония вручения премии «Бриллиантовая бабочка» состоится 24 ноября в Москве.

До этого народный артист РФ Никита Михалков заявил, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, кому бы дал «Оскара».

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