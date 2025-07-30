От имени Shaman якобы собирают деньги на помощь бойцам армии России

Певец Shaman (он же – Ярослав Дронов) заявил в Telegram-канале, что злоумышленники собирают деньги от его имени якобы на съемки видеоклипа о российских военных.

Дронов назвал произошедшее «фейком и провокацией». Он призвал фанатов не доверять мошенникам, быть бдительными и обращаться всегда только к официальным источникам.

«Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует мое имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны. Ничего не присылайте на этот адрес!» — написал музыкант.

20 июля Дронов опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», которую артист планирует исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». В музыкальном ролике Дронов предстал перед зрителями в образе странника, который полез на гору в надежде найти любовь. По сюжету в конце видео лирический герой встречается с возлюбленной, а затем в ролике появляется слово «любовь» на языках участников конкурса.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

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