Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете: «Выдворили уже полицейские»

Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за пьяного дебоша. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Хрусталев, уточняют СМИ, прилетал в Калининградскую область ради проекта «Голосящий КиВиН», а должен был вылетать 28 июля, но его сняли с рейса из-за неподобающего поведения.

Как сообщили свидетели, Хрустале «начал донимать» людей еще в зоне выхода на посадку, а уже в самолете нагрубил стюардессе и потребовал проводить до своего кресла в бизнесе. На борт, подчеркивает Amber Mash, юморист поднялся только благодаря одному из пассажиров.

«Пока [стюардесса] ходила к капитану, Хрусталев добрался до места сам — правда, до чужого. Выдворили его уже полицейские» — сказано в посте.

Mash подчеркивает, что из-за дебоша Дмитрия Хрусталева рейс задержали на 3,5 часа.

В феврале Хрусталева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он попал в список после участия в программе «Шаг к мечте». В передаче артист свозил четырех мальчиков из Макеевки на танковый полигон, где прокатил их на технике и дал пострелять из автоматов и орудий.

На сайте «Миротворца» Хрусталева обвинили в пропаганде «войны, российского фашизма и нацизма», а также в «публичной поддержке российской агрессии и участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников».

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