25-летняя дочь Маликова раскрыла, из-за чего комплексовала в детстве

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в юном возрасте стеснялась из-за формы своего лица.

25-летняя блогерша опубликовала в личном блоге ролик, снятый на основе одного из TikTok-трендов: в рамках него интернет-пользователи показывают, как изменились c возрастом их подвергавшиеся в детстве критике черты.

Маликова заявила, что комплексовала из-за «широкого лица в форме сердца», унаследованного от матери. Под конец ролика дочь артиста дала понять, что со временем приняла и полюбила свою внешность.

«Люблю такие тренды, есть в них что-то настоящее», — написала также она.

Дмитрий Маликов состоит в браке с Еленой Изаксон, которую впервые увидел на фото у друзей и попросил их познакомить. Маликов признавался, что они не спешили регистрировать отношения, а официально стали мужем и женой уже после рождения дочери Стефании в 2000 году.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды— DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

Ранее Кудрявцева подтвердила, что улетела из России после ссоры с мужем.