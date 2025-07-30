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Трамп «облапает» Сатану в новых сериях «Южного Парка»

В мультсериале «Южный парк» покажут 6 августа Трампа, который пристает к Сатане
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Evelyn Hockstein/Reuters

В новых сериях анимационного сериала «Южный Парк» президент США Дональд Трамп будет трогать Сатану. Об этом сообщает The Independent.

В опубликованном изданием трейлере к эпизоду Трамп сидит рядом с Сатаной на официальном ужине, а затем протягивает руку под стол и трогает персонажа за бедро. Сатана, в свою очередь, отмахивается, восклицая: «Перестань!» В этот момент на фоне ведущий хвалит Трампа фразой: «Мы хотим почтить мужество президента…»

Премьера будущего эпизода выйдет 6 августа – шоу вернулось с 27-й сезоном в конце июля, тоже начавшись с критики Трампа. В первых сериях говорилось о судебном иске лидера США против Paramount, отмене «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», воук-культуре и многом другом.

Сюжет концентрировался на том, что родители протестовали против присутствия Иисуса в школах, а Трамп угрожал подать на них в суд на 5 миллиардов долларов. Персонаж Иисус просил договориться с президентом.

Позднее один из создателей «Южного парка» Трей Паркер иронично извинился перед президентом США Дональдом Трампом.

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