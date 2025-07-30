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Светлана Бондарчук о болезни нации: «В России очень развито чувство зависти»

Телеведущая Светлана Бондарчук назвала россиян завистливой нацией
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук назвала завистливость болезнью нации в России. Этим мнением знаменитость поделилась в рамках интервью с режиссером Романом Михайловым, опубликованным на YouTube-канале «Света вокруг света».

«В большой России очень развито чувство зависти у людей. Очень люди завистливые. Мы не радуемся своим достижениям и победам», — заявила журналистка и уточнила, обращаясь к собеседнику: «Я не про тебя и не про себя — но в целом это такая болезнь нации», — подчеркнула она.

В противовес Бондарчук привела в пример Индию, где, как считает она, граждане страны придерживаются другой философии:

«Если они рождены в небогатой семье, то относятся к этому философски. Они не страдают и не начинают ненавидеть тех, кто богаче».

Михайлов, в свою очередь, подтвердил, что в Индии действительно существует подобный принцип драхмы. Однако режиссер уверил, что на практике «все не так просто» и посоветовал «так не идеализировать».

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее стало известно, что Сахалин перенесли в мир «Симпсонов».

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