В Петербурге гаишники высмеяли самокатчиков при помощи нейросетей

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД высмеяли самокатчиков при помощи сгенерированного в нейросетях видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Немного юмора в ленту. Всем доброго и безопасного утра», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пожилая женщина, стоящая на электросамокате, говорит, что «лучше бы замедлили не YouTube, а самокаты в Петербурге». Далее на записи заметно, как самокатчик падает на газон, и все смеются.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД передвигался на скутере с курьерской сумкой. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов едет на скутере по проезжей части, при этом с собой он везет сумку с надписью «Бесплатная доставка».

Кроме того, в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы.

Ранее в Петербурге кульбит байкера на проезжей части попал на видео.