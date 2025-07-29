Звезда 90-х заявила, что Лазарев разрушает психику детям эротикой на сцене

Певица Ольга Зарубина в беседе с «Абзацем» высказалась о скандальном выступлении Сергея Лазарева в Сочи.

Звезда 90-х пришла на выступление с 9-летним внуком и была шокирована эротическими элементами Лазарева на сцене. Певец во время шоу совершил «поступательные движения» с танцовщицей.

«Поступательные движения можно сделать по-разному. Сегодня многие добавляют подобные элементы в свои танцы. У всех разный вкус и разное видение ситуации. В наше время хореография с сексуальным уклоном считается вариантом нормы. Конечно, стоит вводить ограничения на просмотр шоу детьми. Границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он неправильно это понимает. Он может стать неадекватным в этой сфере в будущем», — заявила Зарубина.

Концерт Лазарева в Сочи обернулся скандалом: одна из зрительниц пожаловалась на плохую организацию, а также провокационные элементы танцев, хотя вход на мероприятие не был ограничен для детей.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов назвал Лазарева «старичком», не способным на желанный для аудитории «треш».

Ранее Таисия Повалий заступилась за Ольгу Бузову.